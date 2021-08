«Il vaccino vicino a te», a Qualiano seconda iniziativa in piazza

A Qualiano vaccinazioni in piazza con l'iniziativa, la seconda nell'arco di pochi giorni, "Il vaccino vicino a te". Venerdì 13 agosto, dalle 19 alle 23, medici e personale sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord saranno nuovamente in piazza del Popolo dove i cittadini potranno vaccinarsi per la prima dose con il vaccino Moderna.

«Invito tutti coloro che non sono stati ancora vaccinati - spiega il sindaco Raffaele De Leonardis - a recarsi in piazza dove, senza prenotazione ma in modo ordinato, grazie alla collaborazione di polizia municipale e guardie ambientali, potranno sottoporsi alla vaccinazione anti Covid».