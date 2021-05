Il vaccino per i turisti? Capri-Covid free dice no

L’idea è della Federalberghi: consentire la somministrazione della seconda dose di vaccino in vacanza, nelle località scelte dai turisti. Freddo il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figluolo, tiepide le Regioni. In Campania, i pareri dei sindaci delle principali località turistiche non sono concordi, ma il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha subito sposato la proposta.

