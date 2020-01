Gli agenti della Polizia Stradale hanno salvato un uomo che percorreva a piedi la strada provinciale 162. Il 75enne, residente a Marglianella si spostava all'interno della carreggiata, camminando sulle diverse corsie all'altezza del km 14, rischiando di essere falciato dalle auto e di provocare un incidente.



L' operazione dei poliziotti stradali del distaccamento di Nola, é partita intorno alle 11 di questa mattina, subito dopo la telefonata di un viaggiatore spaventato per la presenza dell'anziano che era riuscito a scansare ma che si aggirava in mezzo alla carreggiata.



Gli agenti hanno rintracciato il pedone e dopo aver localizzato la sua posizione, hanno chiuso un tratto della Sp162. Infine i poliziotti hanno messo al sicuro l'uomo che si trovava in forte stato confusionale ed era arrivato fino a lì spostandosi a piedi da casa dopo i dovuti accertamenti lo hanno affidato ai familiari. Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA