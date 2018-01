Valeria Marini scatenata nel Capodanno a Capri | Video

Lunedì 1 Gennaio 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 19:37

Tra gli ospiti del Capodanno a Capri Valeria Marini. Dopo la mezzanotte e la discodance in Piazzetta, la Marini, in abito rigorosamente rosso, si è scatenata alla taverna Anema e Core ai ritmi di Guido Lembo e della sua band insieme al figlio Gianluigi Lembo che ricalca le orme del padre nella taverna più gettonata nel mondo. Valeria si è cimentata in canti del repertorio classico napoletano intonando "Dove sta Zazà" e "'O surdato 'nnamurato".