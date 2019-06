«Strategie per la valorizzazione dei beni confiscati», convegno alla Fondazione Polis

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:13

Giovedì 27 giugno, alle ore 16, presso la sede di via Raffaele De Cesare 28, la Fondazione Polis della Regione Campania promuove il seminario «Strategie per la valorizzazione dei beni confiscati».I lavori sono introdotti da don Tonino Palmese, presidente della stessa Fondazione, Gianpaolo Capasso, rappresentante dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, Carmine Mocerino, presidente della commissione consiliare regionale anticamorra e beni confiscati, e Stefano Consiglio, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli studi di Napoli Federico II.A seguire, la docente Anna Maria Zaccaria e Angela Palma, borsista presso la Fondazione Polis, presentano il lavoro di ricerca «Il riutilizzo dei beni confiscati in Campania. Esperienze, pratiche e fabbisogni». Giuseppe Guerrini dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e Tito Bianchi del Dipartimento per le Politiche di Coesione, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, illustrano la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, mentre Simonetta De Gennaro, dirigente dell'Ufficio Speciale per il Federalismo, e Clementina Quinterno, dirigente di staff dello stesso Ufficio, discutono della relativa strategia regionale.Conclude Enrica Amaturo, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Polis.Modera Salvatore Buglione, responsabile della comunicazione della stessa Fondazione.