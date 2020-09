È un punto privilegiato da dove poter ammirare i resti monumentali del c.d. Tempio Di Diana e lo slargo di piazza Alcide De Gasperi, a Baia nei Campi Flegrei. Un sito ricco di storia, corrispondente pressappoco a quei luoghi, descritti dalle fonti storiche, dove nel III secolo d.C. l’Imperatore Alessandro Severo, fece costruire «in baiano un palatium cum stagno», un palazzo con annesso un laghetto artificiale, dedicato alla madre Giulia Mamea.



Stiamo parlando di una terrazza panoramica, in via sella di Baia, anch’essa ricavata in un ambiente d’epoca romana, dove si conserva la pavimentazione in cocciopesto, una soglia di marmo e una parete in tufelli, purtroppo presa di mira da moderni vandali che ne hanno distrutto il parapetto in legno.

A luglio, alcuni resti di una pavimentazione in cocciopesto, conservati in un’aiuola di Piazza Alcide De Gasperi, furono anch'essi bersaglio di azioni vandaliche; preziose testimonianze storiche distrutte da chi aveva deciso di saltarci su.

