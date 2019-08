Mercoledì 14 Agosto 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vandali in azione nel cimitero di Villaricca. Nella notte ignoti - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - hanno danneggiato i cancelli all'ingresso della struttura comunale. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma della compagnia di Marano e della locale stazione, allertati dagli agenti della polizia municipale. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Non si esclude quella del tentato furto o l'intenzione di voler celebrare una messa nera. Verifiche sono tuttora in itinere nella struttura di corso Italia per stabilire l'entità dei danni che, almeno ad una prima, sommaria valutazione, non sembrerebbero ingenti.