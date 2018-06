Vandali distruggono le fioriere sul ponte tra Meta e Piano di Sorrento

Sabato 9 Giugno 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

META - È caccia al gruppo di balordi che, durante la scorsa notte, ha distrutto le fioriere che abbellivano la ringhiera del ponte tra Meta e Piano di Sorrento: un raid vandalico in piena regola che ha suscitato un'ondata di sdegno tra gli abitanti dei due centri della Costiera. A cominciare dai sindaci Giuseppe Tito e Vincenzo Iaccarino, pronti a collaborare per far sì che le forze dell'ordine possano rapidamente dare un volto e un nome agli autori dell'ignobile gesto.Ed è stato proprio il primo cittadino di Meta a denunciare il raid sulla sua pagina Facebook. «Bisogna solo vergognarsi. Chiunque tu sia, te lo dico con tutto il cuore: sei una grande chiavica», ecco il duro sfogo di Giuseppe Tito al quale si sono presto associati centinaia di iscritti al social network: alcuni hanno invocato punizioni esemplari per i responsabili, altri hanno proposto persino di scaraventarli nel vallone Lavinola che si trova proprio al di sotto del ponte. Anche Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento, ha parlato di «atto ignobile e scandaloso» per poi scommettere: «Sono certo che non si tratta di persone residenti in Costiera. Chi ama la propria terra non può commettere certi gesti. Presto li prenderemo».In effetti, le polizie municipali e i carabinieri della stazione di Piano sono già al lavoro per identificare i balordi che hanno distrutto le fioriere. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un gruppo di giovani aggirarsi all'altezza del ponte a notte fonda. Non solo: i ragazzi avrebbero anche minacciato di picchiare un passante. Il tutto sarebbe avvenuto nella fascia oraria compresa tra l'una e le quattro della scorsa notte. A questo punto, decisive potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere degli impianti comunali di videosorveglianza: i frame potrebbero ben presto rivelare la targa dell'auto sospetta contribuendo all'identificazione degli autori del raid.