Lunedì 17 Settembre 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 16:25

ROCCARAINOLA - Choc a Roccarainola. Questa mattina la scuola materna della frazione Sasso è rimasta chiusa a causa di un atto vandalico perpetrato da ignoti. Un gesto assurdo e deprecabile: la banda di teppisti ha fatto i propri bisogni sui banchetti e sui giochi dei piccoli alunni dell’asilo. A fare la brutta scoperta è stato il personale della scuola, e sul posto si è trovato anche il sindaco di Roccarainola Raffaele De Simone che questa mattina ha portato il proprio saluto ed augurio di buon anno scolastico nei cinque plessi del paese. Ma nella frazione di Sasso ha dovuto invece ordinare la chiusura per consentire la pulizia dei locali. Una bruttissima pagina per le scuole del paese: «Mi chiedo come si possa essere cosi ignobili», ha commentato De Simone.