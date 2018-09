Vandali nel Giardino d'Infanzia a Pomigliano, distrutte giostre e passerelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 12:00

POMIGLIANO D'ARCO - È stato come il passaggio di un tifone: una giostrina di legno per i bambini, lunga due metri, divelta dal prato e scaraventata nel laghetto artificiale. Lo steccato del laghetto è stato completamente sfondato. Distrutta anche la passerella di legno che sovrasta il piccolo torrente alimentato da una fontana. I vandali nella notte tra martedi e mercoledi si sono davvero scatenati nei Giardini d'Infanzia, bellissimo giardino attrezzato per i bambini. Uno spazio di verde pubblico ristrutturato proprio di recente dal Comune, appena tre mesi fa, attraverso un cospicuo sforzo economico. L'altra notte però i teppisti, molto probabilmente ragazzi forse in preda alle droghe, hanno dato sfogo a tutte le loro frustrazioni mettendo in ginocchio l'intera struttura ubicata tra via Gorizia e via Torino, a poche centinaia di metri dal municipio.Il parco è stato gravemente danneggiato. Le immagini parlano da sole purtroppo. Intanto le indagini della polizia municipale per risalire ai responsabili dello scempio risultano subito in salita. I Giardini d'Infanzia sono infatti uno dei pochi posti di Pomigliano in cui non è stato installato il capillare sistema di videosorveglianza che controlla quasi tutta la città delle fabbriche. Più o meno stessa carenza nei video controlli presenta anche il Parco delle Acque, un altro giardino pubblico, piuttosto vasto, ubicato sul lato nord di Pomigliano, in zona Pratola. Qui c'è una telecamera che però non sorveglia la parte più frequentata del parco, proprio dove cioè qualche tempo fa i genitori di alcuni bambini hanno fotografato interi gruppi di tossicodipendenti che in pieno giorno fumavano il crack, la devastante miscela di cocaina ed eroina, proprio davanti ai ragazzini intenti a giocare sui prati. Le bottigliette utilizzate per fumare la droga pesante sono state lasciate sui muretti dello spazio verde, in bella vista. Intanto grossi pericoli corre quotidianamente anche il grande parco pubblico di Pomigliano, il Giovanni Paolo II,dove pure si registrano periodici atti di teppismo. Anche qui di tanto in tanto strutture rotte, altalene spaccate, recinzioni divelte.