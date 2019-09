Domenica 29 Settembre 2019, 09:59

BACOLI - Atto vandalico nel Real Sito Borbonico del Fusaro: ignoti, di notte, hanno divelto la rete di videosorveglianza recidendo i cavi dell’impianto che conta sedici videocamere. L’amministrazione comunale e il Centro Ittico Campano spa immediatamente hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, mentre il sistema di controllo del Parco vanvitelliano è stato ripristinato. «L’atto vandalico è avvenuto in giorni in cui stiamo apportando delle modifiche sulla rete installata nel Real Sito Borbonico», spiega il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione. Intanto il sistema di videosorveglianza è in corso di potenziamento.