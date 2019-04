Vandali devastano casette «sociali» della chiesa nel Napoletano, l'ira del parroco

Lunedì 29 Aprile 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 12:17

Raid vandalico nelle casette del parco urbano gestito dalla Chiesa dll’Immacolata Concezione, nota come chiesa dei Ferrovieri, in via San Cristoforo a Portici. E’ una pessima scena, quella si è presentata questa mattina agli occhi di padre Gianluca. Le sei strutture di legno, utilizzate per le attività sociali e ricreative, ristrutturate dall’amministrazione comunale qualche mese fa, sono state danneggiate nel corso della notte. I teppisti si sono scagliati contro le porte, i vetri e i mobili delle casette, lasciando tracce e danni ovunque.Un gesto molto grave, che sicuramente è stato opera di un gruppo di giovani, come spiega il parroco. «Siamo certi che siano stati dei ragazzi, proprio per l’entità dei danni, che richiedono una certa forza. A tal proposito – commenta padre Gianluca – rivolgo un appello. Chiedo che tanta energia venga indirizzata a opere buone, al bene, non certo al male, come in questo caso».La somma necessaria per riparare le casette ancora non è stata stimata, ma potrebbe aggirarsi intorno ai tremila euro. Un duro colpo, anche perché questo comporterà il rallentamento di un progetto sociale. Quelle strutture avrebbero a breve ospitato anche tanti anziani ai quali erano rivolte delle attività ricreative e che però vedranno slittare questa iniziativa almeno per i tempi necessari alla riparazione dei danni.