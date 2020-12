Crispano – Pastelli e barattoli di tempere rovesciati per terra e sulle pareti delle aule e dei corridoi, armadietti rovistati. Questo è lo scenario che hanno dovuto registrare i carabinieri e il primo cittadino Michele Emiliano, giunto anch’egli sul posto. Vandali in azione alla Quasimodo, la scuola elementare e materna in via Lutrario,che questo pomeriggio è stata messa a soqquadro. I rumori che provenivano dalla scuola, hanno attirato l’attenzione e alla locale caserma dei carabinieri sono arrivate alcune segnalazioni. Qui, gli uomini dell’Arma hanno colto in flagranza di reato un minore della zona, probabilmente non era solo, con lui c’era un altro ragazzo, e si sta cercando di risalire a lui.

Il sindaco Michele Emiliano specifica: ‘Come Comune ci costituiremo nelle opportune sedi legali nei confronti dei responsabili’. Il sindaco con un post sui social ha segnalato la vicenda: ‘ Le foto mostrano quello che oggi abbiamo trovato nella scuola capoluogo di Crispano. Il plesso è stato interamente vandalizzato, i carabinieri allertati sono intervenuti e sono riusciti a compiere un arresto in flagranza di reato. Alle forze dell’ordine la nostra gratitudine per l’efficienza dimostrata anche in questo caso. Si tratta di un episodio che colpisce al cuore la nostra comunità. Crispano non è questo e siamo pronti a reagire con fermezza cercando di restituire quanto prima la scuola ai nostri bambini. Vi terrò aggiornati sulla vicenda con la massima trasparenza’. Le indagini sono tutt’ora in corso, un atto vandalico messo in atto in lockdown e in pieno periodo natalizio, nei commenti al post del sindaco si propone che gli stessi autori del reato provvedano a ripulire e riparare quanto distrutto e sporcato, mentre in altri si evidenzia il malessere che possa aver portato questi ragazzini ad una raid vandalico inconcepibile.

