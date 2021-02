Dalla zona collinare a via Giordano Bruno. E' stata una notte di devastazione in alcuni punti della città di Marano, con vandali e ladri che si sono accaniti contro diverse autovetture in sosta. Vetri distrutti, come segnalato dai proprietari. Almeno quattro sono le vetture, secondo quanto ricostruito finora, vandalizzate in via Giordano Bruno, una traversa della popolosa frazione di San Rocco. Diverse segnalazioni arrivano anche da via Marano-Pianura.

Chi ha agito, lo ha fatto colpendo i veicoli con arnesi da scasso o con un martello. I teppisti (o ladri) avrebbero anche frugato all'interno di alcune autovetture.

