Mercoledì 12 Settembre 2018, 12:01

ERCOLANO - Vandali a scuola durante l'estate: accedono dal parcheggio libero e sfasciano la palestra appena riqualificata. Spiacevole sorpresa alla riapertura della scuola elementare «Giulio Rodinò», l'istituto più antico di Ercolano in pieno centro storico, di fronte al Museo Archeologico Virtuale. Oggi, primo giorno di scuola per gli allievi del I° Circolo Didattico nella centrale via IV Novembre, ma gli alunni - scuola dell'infanzia ed elementare - non potranno svolgere attività fisica perché la palestra è inagibile.Porte sfondate, armadietti distrutti, infissi divelti e bagni sottosopra: questa è la scena a cui hanno assistito personale e direzione della scuola nei giorni scorsi, al ritorno dalle vacanze estive. Sotto attacco dei vandali la palestra dell'istituto, i cui interventi di riqualificazione erano terminati proprio a luglio scorso grazie ad un finanziamento comunale. Ma i malfattori hanno distrutto tutto, approfittando dell'accesso libero al piano inferiore attraverso il parcheggio della scuola, parcheggio che - su ordinanza comunale - rimane aperto nei mesi e estivi e durante l'anno il sabato e la domenica, Per entrare nell'edificio i vandali hanno sfondato le porte, non è chiaro se con l'utilizzo di spranghe visto che alcune vetrate risultano colpite da oggetti contundenti, e una volta all'interno hanno sfasciato tutto non risparmiando nemmeno i bagni. Molto probabilmente hanno agito indisturbati perché l'accesso alla palestra è sul retro e non è facilmente visibile dalle forze dell'ordine che, spesso, stazionano sulla strada principale. Inoltre, l'istituto è dotato di telecamere di videosorveglianza solo all'interno della scuola e non all'esterno e al piano inferiore. Ad accorgersene il custode che alla riapertura ha trovato il caos e ha allertato la direzione e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato un sopralluogo.