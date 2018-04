Martedì 17 Aprile 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 20:18

CASORIA - Vandalizzata Terranostra, lo spazio autogestito dai cittadini. Nella notte tra lunedì e martedì scorso qualcuno ha forzato lucchetti e catenacci, distrutto i locali, bruciato bandiere e locandine e rubato biciclette. Un danno per diverse centinaia di euro, tutto quello che è stato costruito è stato distrutto. Ad avere la peggio la cupola geodetica, un'opera di architettura ecosostenibile realizzata da architetti specializzati nelle costruzioni bioetiche. Il chioschetto in legno, l'impianto audio, un bigliardino, divelti fili elettrici, portati via mobili, trapano e attrezzature varie.Resta un giallo la motivazione del raid, spiegano i ragazzi che curano la struttura: «Siamo tutti e tutte un po’ provati per quanto accaduto, ma guardandoci negli occhi e negli abbracci tra le lacrime ci siamo detti che non ci fermeranno!Che il nostro amore non morirà - aggiungono - Vogliamo lanciare delle iniziative che siano segno di resistenza e di solidarietà. Chi ha idee o volesse in qualsiasi modo sostenere questo sogno comune, venga a trovarci!»