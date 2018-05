Vandali nel centro storico di Torre del Greco: birra e caffè nella casa dell'acqua

Lunedì 7 Maggio 2018, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 12:14

TORRE DEL GRECO - Una bottiglia di birra, una lattina di cola e diversi bicchierini di caffè al posto dell'acqua distillata. Succede al parcheggio Bottazzi in via Duca Lecco de Guevara a Torre del Greco, alla Casa dell'acqua", il distributore idrico della Gori che da un anno fornisce acqua alla spina ai consumatori green. Complice il weekend che, da sempre, richiama a piazzale Nassiriya centinaia di giovani e adolescenti, l'impianto è stato vandalizzato: il vano dove si inseriscono le bottiglie d'acqua è diventato una pattumiera, con rifiuti e scarti vari che hanno reso così inutilizzabile il distributore.Le fotografie che immortalano il degrado sono finite sul gruppo Facebook «Segnaliamo cosa va e non va nel Comune di Torre del Greco», scatenando l'ira degli utenti. Il cittadino che ha scattato le immagini dello scempio ha lasciato questo messaggio: «Ore 7.00 di questa mattina ecco le condizioni dell'erogatore alla casetta dell'acqua al parcheggio Bottazzi: immondizia e un tremendo puzzo di piscio. Sono talmente disgustato da non aver riempito le bottiglie: ho rinunciato al servizio. Come si può sperare in un un futuro migliore se educazione e civiltà sono virtù sconosciute alle nuove generazioni?».Centinaia i commenti indignati. «Che inciviltà: sono teppisti e ignoranti», la reazione più diffusa. «Ci vogliono le telecamere - sostengono i residenti del quartiere - Questo rione è diventato invivibile». «La repressione non serve: è l'educazione andrebbe insegnata in famiglia».