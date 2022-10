Vandalismo e insicurezza all'ex Tela di Penelope ad Arzano, chiesto un intervento urgente

Vandalismo e insicurezza all’ex Tela di Penelope ad Arzano. Da oltre 18 anni la struttura verte in uno stato di abbandono. Circa un anno fa, venne effettuato anche un intervento durante il quale vennero cancellate dalle pareti le scritte che inneggiavano al gruppo criminale «167». Nel corso del tempo, tante volte la situazione è stata posta all’attenzione delle istituzioni.

Il consigliere dell’opposizione Salvatore Borreale, questa volta, è deciso ad andare fino in fondo: «Farò un’interrogazione consiliare rivolta alla sindaca, agli assessori competenti ed anche al comandante della polizia municipale. Un bene pubblico non può rappresentare fonte di pericolo per i cittadini e non si può fingere di non sapere. Ci sono stati tantissimi atti vandalici».

L’edificio è posto in un punto strategico: «Si tratta di un’area vista e frequentata ogni giorno da migliaia di persone per la sosta delle auto, per il mercato settimanale. È punto di ritrovo degli studenti per le navette scolastiche, punto di passaggio anche per i frequentatori della villa comunale. Non si possono attendere anni senza fare nulla».