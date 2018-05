Vandalizzata l'area giochi del parco Gaetano Errico, la Municipalità: «niente sorveglianza, Comune assente»

Venerdì 11 Maggio 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parco Gaetano Errico di Secondigliano di nuovo nel mirino dei vandali. L’ennesimo raid riguardato l’area giochi destinata ai bambini. Un problema dovuto alla mancata sorveglianza dell’area verde di via delle Galassie. Una storia che si ripete periodicamente nel parco sin dalla sua apertura, nel 2009. All’epoca infatti era custodito da un vigilantes, poi sostituito dagli operatori della Napoli servizi. Ma a lungo andare il giardino è stato completamente abbandonato a se stesso. Una situazione che ha facilitato le incursioni dei vandali, che hanno distrutto ogni cosa. Il parco, che è attrezzato con campi polivalenti, pista di pattinaggio, un piccolo anfiteatro, campo di bocce, installazioni ludiche, orto didattico (ora precluso) e due esemplari di pioppo e flora arborea esotica, era stato riaperto nell’agosto 2017 dopo una chiusura durata oltre un mese per numerosi dissesti. Realizzato su un’area precedentemente occupata da prefabbricati dove vivevano gli sfollati del terremoto del 1980, ha una superficie di 33mila metri quadri. «Il parco è stato inaugurato nel 2009 - dice Maurizio Moschetti, presidente della VII Municipalità - ed è importante tenerlo aperto perché rappresenta l’unico vero “polmone verde” di Secondigliano. Inoltre in quegli spazi in passato c’erano i container dei terremotati ed era un vero e proprio presidio di illegalità». «Dopo la chiusura del luglio 2017 - prosegue Moschetti - poiché si erano create delle voragini dovute a infiltrazioni di acqua nel sottosuolo era stato poi riaperto. Ma ciò che manca è il personale di vigilanza. Ecco perché chiediamo al Comune di istituire un servizio di guardiania notturna oppure di installare un impianto di video sorveglianza contro i vandali che continuano ad agire indisturbati».Gli fa eco il presidente della commissione municipale Ambiente, con delega ai parchi e giardini, Giuseppe Scala: «A più riprese abbiamo tentato di strappare una promessa al Comune per ottenere un servizio di vigilanza che contrasti le ripetute incursioni dei vandali, ma a nulla è valso. Per giunta i custodi della Napoli servizi che lavorano all’interno vengono continuamente minacciati dalle baby gang. Ma nel parco manca soprattutto l’ordinario, ossia la pulizia, la cura del verde e la manutenzione».Va giù duro Pasquale Esposito, consigliere PD alla VII Municipalità: «il parco ormai è invivibile - tuona - Stanotte hanno vandalizzato un’area giochi», senza contare - aggiunge Esposito - «i cani che mordono le persone, i fondi stanziati e non spesi, l’orario di chiusura anticipato da quasi due anni alle 19.30 per un guasto all’impianto di illuminazione, il giardiniere fisso che curava la potatura di alberi e piante e che ora è sparito». «Appena eletto - rimarca ancora il consigliere - de Magistris ha eliminato la vigilanza privata, la sorveglianza h24, non ha istituito un’area cani, non ha fatto installare le 8 telecamere previste da una delibera firmata dall’ex sindaco Iervolino, non ha speso un solo euro per la manutenzione e, soprattutto, stiamo ancora aspettando una risposta per capire che fine abbiano fatto i 100mila euro inseriti nel bilancio 2017 e nel PEG». Poi l’affondo dell’esponente del PD all’indirizzo del primo cittadino: «Il degrado e l’abbandono di questo parco hanno un responsabile ben preciso: il sindaco de Magistris».