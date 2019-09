Lunedì 30 Settembre 2019, 22:47

Bersagliata dai writers e vandalizzata a colpi di spray. È diventata così la stazione metropolitana dell'Università in piazza Bovio ricoperta da inchiostro pesante e scritte cubitali sugli accessi esterni.La denuncia dell'ennesimo scempio in uno dei luoghi più rappresentativi del cuore della city, arriva dai residenti che si sono rivolti al Comitato Portosalvo, in passato ha impegnato con gruppi di volontari per la pulizia dei graffiti selvaggi nell'area del centro storico.«Lo scempio dell’arredo urbano ormai é sistematico - ha denunciato Antonio Pariante del Comitato - il fiume d'inchiostro che sfregia il centro storico ora dilaga anche nella city e occorre arginare questo odioso fenomeno perseguendo chi commette i reati e identificando con le telecamere».La proposta lanciata dal Comitato Portosalvo è la creazione di un pool antigraffiti attraverso l'impiego di polizia municipale «come già avviene a Milano a Firenze e tutte le altre città d’Italia schierate contro l’inchiostro selvaggio».