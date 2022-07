Vandalizzato il mausoleo di Pianura: le mura imbrattate con lo spray

Nemmeno una settimana fa un gruppo di studenti, provenienti da tutto il mondo, aveva visitato lo storico mausoleo di Pianura per un progetto di riqualificazione. Nella scorsa notte alcuni vandali hanno imbrattato le pareti dei resti dell'edificio con bombolette spray e scritte disdicevoli. Il mausoleo, risalente all'epoca romana, è per gli abitanti del quartiere un importante simbolo dell'insediamento dei loro avi, tant'è che la struttura in origine doveva rappresentare un luogo di sepoltura di cui, però, non ne sono mai rinvenute tracce.

Pianura, probabilmente, sta attraversando uno dei periodi più difficili, ormai agli onori della cronaca per le terribili notizie di questi giorni di un ragazzo scomparso e di cui, ancora oggi, non si hanno notizie. Da tempo il quartiere è alla mercé di vandali e prepotenti della zona che si contendono il territorio.

Nell'attesa che le istituzioni intervengano, il giornale del quartiere e gli abitanti stessi, lunedì 4 Luglio muoveranno un sit-in al Mausoleo, una manifestazione pacifica che, dalle ore 19:00, protesterà per ricordare a tutti che la storia di Pianura va rispettata e tutelata.