Sabato 13 Ottobre 2018, 10:16

(FOTO)) - napoli, scampia: arrestati dai carabinieri 3 uomini ritenuti vicini alla vanella-grassi. sequestrati pistole, droghe, agenda della contabilità, passamontagna, mazza da baseball, tirapugniNel lotto “M”, la “Vela celeste”, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno tratto in arresto a vario titolo per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione di armi comuni e clandestine 3 soggetti ritenuti uomini della “Vanella Grassi”: Carmine Ricci, 23enne del lotto M, Giuseppe Esposito, 21enne e Luigi Romeo, 40enne anch’egli del lotto M, tutti già noti alle forze dell’ordine.Perquisendo un appartamento nella disponibilità dei primi due i militari hanno sequestrato 940 euro in contante, 29 cilindretti di eroina e uno di cocaina, un passamontagna, un tirapugni, una mazza da baseball, un’agenda con appuntati nomi e conti inerenti “piazze di spaccio” delle vele e un telefono cellulare.Intanto altri militari avevano bussato a casa di romeo il quale, appena ha sentito i carabinieri dietro la porta, ha lanciato dalla finestra un paio di stivali da donna. Militari posizionati a cinturazione li hanno recuperati e all’interno hanno trovato una semiautomatica carica, un’altra pistola con matricola abrasa, 56 cartucce di calibri diversi, un etto di hashish diviso in 32 dosi, 16 dosi di cocaina e un bilancino di precisione.Adesso i 3 sono in carcere.