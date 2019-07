Martedì 9 Luglio 2019, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano partendo per rifornire le piazze di spaccio del nord Italia, due corrieri intercettati dalla polizia con 100 grammi di cocaina.Giuseppe Esposito e Vittorio MAcina, 44 e 61 anni, entrambi pregiudicati della zona del Pallonetto a Santa Lucia, sono stati notati da una volante della polizia mentre percorrevano via Marina a velocità sostenuta. Alla vista della polizia i due hanno cercato la fuga accellerando, con una serie di manovre pericolose nel traffico.Sono stati bloccati, però, poco prima di riuscire a imboccare l'ingresso dell'autostrada di via Reggia di Portici e trovati in possesso della cocaina già confezionata e nascosta tra vestiti.