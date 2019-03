Rubano cosmetici nel centro commerciale ma vengono arrestati subito. I Carabinieri della stazione di Pompei hanno bloccato il 36enne Mario Salvato e la sua compagna Anna Fiorentino, coetanea, entrambi di Sorrento. I militari dell'Arma sono intervenuti nel centro commerciale Auchan di via Pontenuovo a Pompei, arrestando i due dopo aver accertato che erano stati scoperti subito dopo avere rubato cosmetici per un valore di 400 euro rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva è stata restituita al negozio del centro commerciale. Gli arrestati portati ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Domenica 17 Marzo 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA