Nel vano portaoggetti della sua auto 19 dosi di cocaina: arrestato pusher insospettabile a Cardito

Giovedì 29 Agosto 2019, 16:35

Arrestato per spaccio di stupefacenti un 19enne incensurato di Sant’Antimo: era in auto e cedeva un involucro a un “cliente” quando ha notato una pattuglia dei carabinieri ed è fuggito per le strade di Cardito. A bloccarlo dopo un breve inseguimento i carabinieri della stazione di Crispano.I militari l’hanno perquisito e nel vano portaoggetti della sua auto, nascoste tra i documenti di circolazione, hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di cocaina per complessivi 7,6 grammi. Nelle sue tasche 355 euro in contante, ritenuto provento di spaccio.Sottoposto ai domiciliari, il giovane è in attesa di giudizio.