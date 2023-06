Vanvitelli, per i bimbi diabetici via alla gara sulle migliori ricette

Una gara culinaria per creare le migliori ricette per bambini diabetici. Il Centro di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni” e l’Associazione “L’isola che non c'è” onlus hanno organizzato un challange contest, che si terrà domani 23 giugno dalle 10 nel Chiostro di Sant’Andrea delle Dame in via De Crecchio, destinato alle famiglie di pazienti affetti da diabete mellito.

La sfida di cucina, intitolata “Good Food for Diabetes. Mangiare con gusto nonostante il diabete: crea la tua ricetta e condividila”, patrocinata dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dall’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli), dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e dalla Città Metropolitana di Napoli, ha come obiettivo quello della condivisione sociale della sana alimentazione in particolare per il paziente affetto da diabete mellito.

«La creazione e la condivisione delle loro ricette salutari e gustose - ha spiegato Dario Iafusco, docente della Scuola di Medicina dell’Ateneo Vanvitelli - sarà di stimolo per le famiglie dei bambini neodiagnosticati affinché si possa rendere meno gravosa la gestione dell’alimentazione nel diabete mellito. Infatti, sebbene i pazienti e le famiglie provino a rispettare le indicazioni nutrizionali fornite, essere perseveranti e costanti non è sempre facile poiché il cibo classificato come “sano” (verdure, legumi, pesce ecc) può non essere particolarmente gradito ai bambini ed agli adolescenti”.

La sfida si svolgerà in due modalità differenti: videoricette e presentazione dei piatti al momento.

A partecipare come primi attori alla creazione delle videoricette sono stati proprio i bambini, che non solo hanno preparato i piatti, ma li hanno anche mangiati con gusto a dimostrazione che mangiare sano può essere anche molto soddisfacente.

Durante la gara si assisterà anche ad una sfida a colpi di cucchiaio tra le famiglie coinvolte, ognuna delle quali avrà a disposizione il suo stand per permettere ai giudici di assaggiare le loro preparazioni.

La terapia nutrizionale è consigliata per tutti i bambini e gli adolescenti affetti da diabete mellito.

L'apporto energetico e i nutrienti essenziali devono mirare a mantenere il peso corporeo ideale, la crescita e lo sviluppo ottimali e aiutare a prevenire complicazioni acute e croniche. I consigli nutrizionali devono essere adattati alle tradizioni culturali, etniche e familiari, nonché alle caratteristiche cognitive e psicosociali del bambino e della famiglia. È pertanto evidente perché, sin dall’esordio del diabete, le famiglie e i pazienti vengano educati al rispetto dei principi nutrizionali e al conteggio dei carboidrati e dei macronutrienti assunti.

Le ricette saranno a disposizione on line in un ricettario “diabetes friendly”.