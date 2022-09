Varcaturo, arrestato 46enne: doppia perqisizione per droga

A Varcaturo 46enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio: è stato bloccato durante un controllo della circolazione, quando i militari hanno percepito un forte odore di marijuana provenire dall’auto. Quindi, hanno perquisito il veicolo e rinvenuto 76 grammi di “erba” divisi in 16 dosi e 255 euro in contante ritenuto provento illecito.



I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione e rinvenuto 121 grammi di marijuana, 1 panetto di hashish e 5 stecchette della stessa sostanza. Portato in carcere, è in attesa di raccontare ai giudici la sua versione dei fatti.