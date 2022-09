La droga da smerciare era nascosta nel motore fuoribordo di una barca in secca sulle sabbie del litorale di Varcaturo. Un originale deposito per la cocaina. Dieci le dosi rinvenute nella calotta, oltre al materiale per il confezionamento. Nelle tasche del 30enne, titolare dell'imbarcazione, 124 euro in contante ritenuto provento illecito. Il giovane ora è agli arresti domiciliari per detenzione di droga a fini di spaccio.