Variante 7 bis buia e dissestata, i sindaci gettano la spugna

Manutenzione troppa onerosa, quindi di fatto inesistente. I Comuni di Marigliano, San Vitaliano, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna rinunciano alla proprietà dei tratti della Variante 7 bis che attraversano i rispettivi territori, cogliendo al volo l'opportunità offerta dalla Città Metropolitana che si è dichiarata disposta a subentrare. Alle municipalità resterebbe solo la gestione della pubblica illuminazione, dove esistente. La decisione è messa nero su bianco nel verbale della conferenza dei servizi presieduta dal consigliere metropolitano Dionigi Gaudioso che si è tenuta a Palazzo Matteotti. La strada era stata costruita negli anni Settanta dall'Anas, con l'intento di rendere più celeri gli spostamenti intercomunali bypassando i centri cittadini: un'arteria a scorrimento veloce che collega i comuni in questione con Nola da una parte e Pomigliano d'Arco dall'altra, e quindi con tutte le autostrade. Ma dopo cinquant'anni di scarsa o nulla manutenzione le condizioni dell'asfalto sono pietose e la segnaletica è praticamente inesistente. E i Comuni si arrendono.

Buche grosse come crateri mettono in serio pericolo la circolazione veicolare. A farne le spese sono soprattutto i centauri. Guard-rail divelti. Segnaletica verticale scomparsa. Per quella orizzontale i secchi di pittura bianca è da un pezzo che non vengono più utilizzati. Apparecchi elettronici per il controllo della velocità mai entrati in funzione e che sembrano finti come una scenografia di Cinecittà. Vegetazione spontanea sui bordi mai curata. Centinaia di auto e moto distrutte, una marea di incidenti e, per le casse dei Comuni, uscite sostanzione per risarcimenti d'oro.

Ne sa qualcosa il sindaco di Brusciano, Giacomo Romano. Qui è arrivata una diffida del Provveditorato Interregionale per Campania, Molise, Puglia e Basilicata avente ad oggetto la pericolosità del tratto di competenza del Comune e l'urgenza di effettuare i lavori di messa in sicurezza. «Abbiamo con enormi sacrifici stanziato 70mila euro, una cifra consistente per il nostro bilancio comunale, perché sono lavori prioritari e che non possono più essere rimandati. Ma intanto ho accolto con piacere l'opportunità della cessione alla Città Metropolitana. Gestire la variante 7 bis è un lusso che non ci possiamo permettere». Marigliano non si è fatta proprio pregare e ha il primato di avere varato per prima la delibera che dà corso all'operazione. «È dal 2019 che se ne parla, ora l'iter è vicino al compimento. Solo così - dice il primo cittadino Giuseppe Jossa - sarà possibile fornire agli utenti servizi e infrastrutture moderne nel rispetto degli standard europei».

La maglia nera del degrado spetta al tratto tra Brusciano e Castello di Cisterna, in direzione Pomigliano d'Arco. Qui bisogna fare gimcana tra le buche. Non appena se ne scansa una ci si imbatte in un'altra. Anche per questo il sindaco, Aniello Rega, è entusiasta di questo passaggio di consegne: «Era da anni che attendevamo il disimpegno. Spero che la Città metropolitana provveda anche all'illuminazione, totalmente inesistente». Un'operazione necessaria e vantaggiosa per quasi tutti. Meno per il Comune di San Vitaliano che in questa operazione vede rientrare solo un piccolo tratto della Variante, che non presenta dissesti e che anzi è un fiore all'occhiello con una rotatoria appena rifatta. Si tratta della parte che dall'ingresso del lotto della 219 immette a Marigliano. Resta, invece, scoperto il tratto di strada più pericoloso, trafficato e sconnesso, quello che arriva fino all'autostrada di Nola. «Ho chiesto - spiega il sindaco Pasquale Raimo - che l'acquisissero, ma mi è stato risposto che questo tratto non rientrava nel punto all'ordine del giorno. Spero che si ravvedano. Noi non possiamo che lasciarlo così».