Marijuana e semi di cannabis in casa a Sant’Antimo. Trovati in una abitazione di un 53enne durante una perquisizione domiciliare. I militari hanno rinvenuto una busta coni 695 grammi della sostanza stupefacente e sequestrato anche tre vasi contenenti semi di canapa e additivi chimici utilizzati per fertilizzare il terreno. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.