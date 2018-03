CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Marzo 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 23:04

Non sapeva di essere alla guida dell’auto di un magistrato, non immaginava neppure di aver scelto una macchina rapinata a un pm anticamorra, per andare a fare un agguato fuori città. Se ne accorge solo quando finisce in cella, nel carcere di Potenza, sfogandosi con amici e parenti: «Eppure io quel giorno, non stavo andando a fare un fatto mio, ma una cosa utile per tutti quanti...», alludendo alla mission che stava andando a realizzare in Calabria, prima di essere arrestato all’altezza di Vibo Valentia. Eccolo il retroscena della cattura di Fabio Vastarella, uno dei rampolli del cartello tornato prepotentemente egemone nel rione Sanità, protagonista negli ultimi anni della guerra contro gli Esposito-Genidoni-Mallo, ma anche - più di recente - contro gli ex alleati dei Sequino. Un affresco sanguinario, duro, quello che emerge dalla misura cautelare firmata dal gip Francesca Ferri ed eseguita sabato mattina proprio contro lo stato maggiore del clan capitanato da Patrizio Vastarella. Inchiesta dei pm Urbano Mozzillo e Enrica Parascandolo, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Filippo Beatrice, si svela un retroscena legato alla rapina di un’auto di un magistrato della Dda di Napoli (rapina regolarmente denunciata), poi destinata a un probabile attentato, dal momento che nell’abitacolo vennero trovati guanti di lattice e un apparecchio ricetrasmittente.