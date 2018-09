In via Milano stavano spacciando ad acquirenti nordafricani. Sanusi Causu, 27enne del Senegal, Samati Yankuba, coetaneo del Gambia, entrambi con precedenti per stupefacenti e Secka Bai Modan, 22enne del Gambia, tutti senza fissa dimora, sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia di Napoli-Stella. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 5 dosi di marijuana e 3 di hashish nonché 45 euro in banconote di piccolo taglio. Sono stati arrestati per spaccio in concorso e, dopo le formalità, tradotti al carcere di Poggioreale.

Domenica 9 Settembre 2018, 11:29

