Napoli, rapinatore armato di coltello bloccato dai passanti al Vasto

Arrestato questa mattino un uomo al Vasto per una rapina effettuata in via Firenze all'angolo con via Milano. Gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia sono intervenuti perchè alcuni passanti avevano fermato uno dei due rapinatori.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto delle persone allontanarsi ed un uomo riverso a terra; contestualmente, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che poco prima, mentre stava rientrando dal lavoro con una sua collega, era stato aggredito da due individui i quali gli avevano chiesto di consegnare loro la somma di 50 euro e, di fronte al suo rifiuto, l’avevano dapprima colpito al volto con un pugno per poi minacciarlo con un coltello sottraendogli il cellulare e 150 euro.

La vittima ha raccontato che grazie alle urla della sua collega, alcuni passanti erano riusciti dopo una colluttazione a bloccare uno dei rapinatori, mentre l’altro si era dato alla fuga con la refurtiva. Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 21enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.