Giovedì 18 Aprile 2019, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Un vasto incendio è divampato all'interno della centrale elettrica di via Fascione intorno alle ore 21 di questa sera. Sul posto ci sono tre squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monterusciello che stanno cercando di domare le lingue di fuoco che hanno bruciato già alcuni tralicci. Paura tra i residenti della zona che hanno dichiarato di aver sentito degli scoppi. Intorno alle ore 20,55 l'energia elettrica è mancata per circa un minuto in tutta la città di Pozzuoli, per poi ritornare. Si è, inoltre, alzata una colonna di fumo che sta sovrastando la città e alcune persone sono scese in strada per la vastità del rogo.