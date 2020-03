Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLA.(centro agroalimentare), nella zona a valle del territorio di Volla, immediatamente ai confini con Casalnuovo di Napoli. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per spegnere le fiamme. Sul posto anche i colleghi del Nbcr (Nucleo batteriologico, chimico e radioattivo). Irrespirabile l'aria devastata dalla colonna di fumo nero che ha invaso anche i territori limitrofi.La prima segnalazione è giunta nella sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Napoli alle 12,46, circa che allertava di un vasto incendio divampato nella zona del Caan, nei pressi di via Palazziello, all’interno di un’area di campagna – l’enorme colonna di fumo nero è di fatto visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono giunte le due prime squadre dei vigili del fuoco con i mezzi di spegnimento, cui sono state poco dopo supportate anche dal nucleo antibatteriologico, chimico e radiologico per eventuali i rischi causati dai materiali che tuttora stanno bruciando nella zona.che, alimentata dal forte vento, sta impegnando ben sei squadre dei vigili del fuoco. Solo dopo aver spento ogni focolaio e messo in sicurezza l’area sarà possibile individuare la natura del rogo.L'incendio, molto probabilmente di natura colposa - ma le indagini lo chiariranno dopo - è divampato inizialmente in un'area di campagna piena di rifiuti e che si è immediatamente propagato all'interno di un deposito di cassette di legno in via Fienile di Mezzo a Casalnuovo di Napoli. L'area (nei pressi del Caan) è di fatto senza soluzione di continuità con il comune di Volla, la stessa strada è da un lato Casalnuovo, attualmente luogo dell'incendio - e dal lato opposto Volla. Sul posto anche la polizia municipale di Casalnuovo di Napoli.