Napoli, la denuncia dei cittadini del Vasto: «Assembramenti e feste, dove sono i lanciafiamme?»

Da alcuni giorni sono entrati in vigore i nuovi decreti imposti dalla Regione per cercare di arginare l'ondata Covid e scongiurare il rischio di nuovi lockdown. In Campania stanno destando scalpore le misure adottate dal presidente De Luca - a volta ancora più "severe" delle misure emanate da Roma - che hanno spinto lo stesso Premier Conte a "mordere il freno" e chiedere maggiore elasticità. L'obbligo della mascherina è un provvedimento già entrato in vigore in Campania e che già a partire dalle prossime ore dovrebbe estendersi al resto del Paese. Ma nel quartiere Vasto le forze dell'ordine, a dispetto dei proclami infuocati e delle dirette social monotematiche del Governatore della Campania, fanno ancora fatica a mantenere l'ordine e a imporre a tutti l'uso della mascherina.Da diversi giorni a via Torino, ma anche in altre strade e stradine secondarie del quartiere, si verificano notevoli assembramenti di extracomunitari che, incuranti del divieto di formare assembramenti, si intrattengono in strada senza indossare la mascherina o, nella migliore delle ipotesi, portandola "al braccio".I pochi controlli sul territorio si stanno rivelando inefficaci e, ogni caso, sembrano essere concentrati in massima parte nelle vie principali della città, lasciando fuori i quartieri periferici e quelli - come il Vasto - dove controllare le migliaia di extracomunitari assembrati è letteralmente impossibile, quando non addirittura un rischio, per le donne e gli uomini in divisa impegnati sul delicatissimo fronte dei controlli anti-Covid.«Il Governatore - afferma Adelaide Dario del Comitato Vasto-Nolana - può firmare tutte le ordinanze che vuole, se mancano i controlli è tutto inutile. Ulteriori restrizioni possono solo danneggiare l'economia e i futuro dei commercianti. Riteniamo che sia estremamente grave l'atteggiamento di parte degli extracomunitari nei confronti della cittadinanza che si sta sforzando per rispettare le leggi in un periodo così difficile per la presenza del coronavirus. Il nostro quartiere - prosegue l'attivista - rischia di diventare una bomba sanitaria a causa delle centinaia di persone che ogni giorno aggirano i controlli e i divieti. Questo De Luca lo sa, ma da queste parti non è mai intervenuto».L'ordinanza 72 firmata da Vincenzo De Luca prevede, in caso di violazione accertata dalle forze dell'ordine, una sanzione amministrativa di 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni e pronta a salire fino a 3mila euro in caso di recidiva. Le minacce di De Luca non sembrano spaventare nemmeno chi, da ormai due giorni, in uno dei tanti palazzi di via Torino abitati da extracomunitari sta organizzando una maxi festa con musiche, balli e "braciate" all'aperto che vedono la partecipazione di decine di persone. Un vero e proprio schiaffo alle tante famiglie che, specie nelle prime ore di confusione, hanno dovuto fare i conti con una ordinanza poco precisa - poi chiarita - che imponeva un limite di 20 persone anche per i festeggiamenti privati.