Mercoledì 31 Ottobre 2018, 11:04

Il Vasto e Porta Nolana provano a risorgere, con l'energia dei residenti ma anche con una massiccia militarizzazione del territorio. Solo ieri mattina, infatti, l'ultimo blitz interforze (carabinieri, polizia, finanza, vigili urbani) nelle strade limitrofe a piazza Garibaldi, nel quale sono state passate al setaccio soprattutto le attività commerciali, i lavoratori, le loro licenze e la regolarità degli allacci di energia elettrica. Alle 10 del mattino ogni accesso al quadrilatero tra via Firenze, via Venezia, corso Novara e corso Garibaldi è stato serrato, un centinaio tra agenti e militari sono entrati nei negozi gestiti sia da napoletani che da extracomunitari, riscontrando decine di irregolarità tra permessi amministrativi, documenti personali e furti di corrente. Il tutto rientrava nell'operazione Alto Impatto con uno scopo ben preciso: bonificare il territorio. A coadiuvare le operazioni anche gli ausiliari del traffico dell'Anm che hanno aiutato a sequestrare decine di auto senza assicurazione, e i tecnici dell'Enel che avevano il compito di stanare i furbetti del contatore taroccato.SVOLTA CONTROLLIPer troppo tempo, come spesso hanno denunciato i residenti, il territorio è stato lasciato abbandonato a se stesso tanto che ogni tipo di illecito è diventato la quotidiana regolarità. La malavita napoletana si è miscelata e ha fatto anche crescere quella extracomunitaria, il tutto incentivato dalla presenza record di centri di accoglienza in un fazzoletto di città. Ma le urla di disperazione dei residenti hanno smosso prima il Comune, pigro per anni, e poi hanno trovato la sponda del nuovo ministro dell'Interno Salvini che con la sua presenza ha voluto assicurare l'appoggio del Governo. Ed ecco che Vasto e Porta Nolana da qualche mese a questa parte sono stati militarizzati. I controlli, che prima erano delegati quasi esclusivamente alla polizia municipale, sono stati distribuiti tra tutte le forze dell'ordine. Presidi fissi a piazza Principe Umberto, a via Venezia e a piazza Nolana oltre ad altre decine di pattuglie mobili. In un primo momento i presidi iniziavano alle nove del mattino per concludersi alle 19. Poi la forbice della fascia oraria si è allargata dalle sette alle ventuno, assicurando un pattugliamento fino anche alle due di notte. Il tutto intervallato da blitz continui volti a demolire le irregolarità che si sono accumulate per anni. Una presenza costante che punta a disincentivare futuri illeciti. Chi decide di vivere e lavorare attorno a piazza Garibaldi inizia timidamente a capire che sarà quantomeno soggetto a controlli costanti.