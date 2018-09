Napoli, viaggio al Vasto tra i venditori impuniti di rifiuti e oggetti falsificati

Sabato 29 Settembre 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 13:20

Non bastano controlli, multe a raffica, daspo urbani e denunce su denunce da parte dei residenti. I venditori ambulanti di rifiuti e merci pezzotte ritornano ogni volta più prepotenti di prima. È quanto denunciano per l'ennesima volta i residenti del quartiere Vasto alle prese con una emergenza che sembra non avere fine.Negli scorsi giorni palazzo San Giacomo ha reso noti gli interventi portati avanti dalla polizia municipale nella zona del Vasto dall'inizio del 2018 ad oggi. La sola polizia municipale guidata dal comandante Esposito ha portato a termine decine di arresti e sequestrato merci per migliaia di euro. Un giro di vite che ha senz'altro alleviato le difficoltà quotidiane degli abitanti del Vasto ma che, in ogni caso, non è sufficiente a gestire una emergenza sempre più sentita nonostante la presenza dei militari dell'operazione Strade Sicure e il rafforzamento delle misure preventive da parte di polizia e carabinieri.Nel pomeriggio di ieri via Poerio, via d'Aragona, ma anche la zona di porta Nolana erano alle prese con il solito mercatino delle pezze gestito dagli extracomunitari. Una vera e propria struttura piramidale che vede in cima i rom che prelevano dai cassonetti il materiale che poi viene rivenduto a gruppi di africani che si occupano della vendita al dettaglio ai loro stessi connazionali. Su tutto vigila la criminalità organizzata che incassa lauti compensi dalla rivendita degli spazi sui quali vengono allestiti i mercatini della vergogna.«Siamo totalmente abbandonati - spiega Ciro Mauro, uno dei residenti del quartiere - e continuiamo a respirare aria di guerra. Nonostante i proclami non è cambiato assolutamente nulla. Il sindaco ritiene che al Vasto ci siano tre alberghi che ospitano circa mille migranti. Non è assolutamente vero dal momento che se si contano i migranti invisibili, quelli non censiti dalle strutture, arriviamo a numeri molto superiori. Abbiamo fatto una guerra per cercare di ottenere l'allontanamento di queste persone che vendono rifiuti di ogni genere - prosegue Mauro - ma non siamo riusciti ad ottenere niente. Il sindaco ci ha abbandonati, noi abbiamo paura per la nostra incolumità e per quella dei nostri figli. A questo punto - conclude - speriamo nella prossima venuta di Salvini per veder risolta finalmente questa piaga vergognosa».