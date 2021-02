Inseguimento contromano per le strade di Marano. I fatti nella tarda serata di ieri, nella centralissima via Falcone, zona tra le più frequentate dai giovani del territorio. I carabinieri della locale Compagnia si sono fiondati sulle tracce del guidatore di un veicolo che, alla vista di un posto di blocco, si è dato alla fuga proseguendo contromano in via Falcone.

APPROFONDIMENTI IL CASO Modifica arma giocattolo per sparare proiettili veri: 31enne... I CONTROLLI Violenza sulle donne, due arrestia Giugliano e a Qualiano LA TERZA ONDATA Covid hospital nel Napoletano, pronti 40 posti in più ma...

I militari dell'Arma, nel tentativo di evitare impatti con le auto che procedevano dal senso opposto, si sono allargati lungo il margine destro della carreggiata e si sono così schiantati - dopo aver urtato contro lo spigolo di un marciapiede - contro un'auto in sosta. Proseguono le ricerche per individuare l'uomo alla guida dell'autovettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA