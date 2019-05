Napoli, il dramma della vedova Materazzo: «Isolata dalla famiglia di mio marito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha pianto dopo la condanna all’ergastolo di Luca Materazzo. Ha pianto perché con quella sentenza è venuto meno ogni altro appiglio: è stato «zio Luca», punto. Eccola Elena Grande, moglie dell’ingegnere Vittorio Materazzo, ucciso il 28 novembre del 2016, madre di due bambini rimasti orfani, desiderosi di una vita normale e, soprattutto, lontano dai riflettori.Due giorni fa, Roberta Materazzo (sua cognata) è intervenuta al Tgr, ricordando Luca come un ragazzo buono, dolce, che ha avuto il torto di distaccarsi dalla famiglia e di non farsi aiutare; sua cognata ha anche espresso amarezza perché i rapporti con lei sono «inesistenti», cosa risponde a questa riflessione?«Ho sempre sentito di mantenere un comportamento riservato durante tutto il corso di questa vicenda e continuerò a farlo, soprattutto per la serenità dei miei ragazzi che hanno il diritto di andare avanti e crescere serenamente, nonostante l’immane tragedia che ci ha colpito. Non ritengo di dover rispondere alla signora Roberta Materazzo, attraverso lo stesso mezzo di comunicazione da lei usato, parlo della tv, perché non intendo teatralizzare un dolore che è innanzitutto mio e dei miei ragazzi. Sento però il dovere di stigmatizzare la distorta rappresentazione dei caratteri dei due fratelli, mostrando l’assassino di mio marito meritevole di benevolenza, mentre Vittorio viene rappresentato come un violento, a dispetto di qualunque evidenza processuale e alla luce della condanna all’ergastolo inflitta a Luca Materazzo».