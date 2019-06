Sabato 15 Giugno 2019, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la morte del professore Vincenzo Auricchio gli studenti del liceo Giambattista Vico, istituto dove insegnava il docente, hanno preso la decisione di organizzare una veglia funebre in memoria del 53enne suicida, indagato per presunti rapporti con due studentesse 16enni. Appuntamento davanti all'istituto scolastico alle 21.30. Increduli per ciò che è accaduto, hanno deciso di dimostrare la loro vicinanza a un professore molto amato.