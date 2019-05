Giovedì 9 Maggio 2019, 22:06

Alcune centinaia di persone stanno partecipando ad una veglia di preghiera all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta venerdì scorso in Piazza Nazionale a Napoli. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni dei fedeli della Madonna dell'Arco che, oltre agli striscioni di incoraggiamento alla bambina, hanno portato gli stendardi utilizzati nelle processioni dei 'fujentì. Tra pochi minuti, come annunciato, si dovrebbe svolgere una breve processione con una fiaccolata e una preghiera collettiva. Sui cancelli del nosocomio sono decine i messaggi, i giocattoli e i disegni; vi è anche un kimono lasciato da Marco Maddaloni, judoka del Rione Scampia, con la scritta 'Noemi, Napoli non è questa, ti aspettiamo a Scampia, Marco Maddalonì.