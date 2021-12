Veglioni fai da te, a Napoli la stretta del prefetto: «B&b nel mirino»

Arriva la stretta per la notte di san Silvestro e tra le prime categorie a essere contattate dalle forze dell'ordine - una sorta di moral suasion - c'è quella dei titolari dei B&B e in generale di chi lavora nell'ambito dell'ospitalità. Il fenomeno dei veglioni pirata organizzati in queste strutture, dislocate soprattutto nel centro storico, e che vengono affittate per una sola notte, è molto temuto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati