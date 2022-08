Veicoli rubati ritrovati nel centro ​di accoglienza nel Napoletano

Veicoli rubati ritrovati nel centro di accoglienza a Calvizzano. Nell’area destinata alla struttura di asilo per oltre 200 migranti, sono stati ritrovati cinque scooter rubati, due con telaio punzonato e contraffatto. E ancora: una targa oggetto di furto commesso a Napoli. I veicoli, tutti sequestrati, saranno restituiti ai legittimi proprietari. In corso accertamenti per verificare chi li utilizzasse. A occuparsene i carabinieri.