Vela gialla, bloccato pusher con dosi di eroina e cocaina

Vela gialla in via Labriola a Napoli al centro dei controlli degli agenti di Scampia che hanno bloccato uno spacciatore in possesso di 5 involucri contenenti circa 1,6 grammi di cocaina, 6 cilindretti con circa 6 grammi di eroina. Sequestrati anche un cellulare e 115 euro. G.S., 20enne napoletano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato.