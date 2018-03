Vela verde di Scampia, il Comune pubblica la gara per l'abbattimento

Venerdì 9 Marzo 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 15:02

Il Comune di Napoli pubblica la gara per l'abbattimento dell’edificio denominato Vela A e la sistemazione degli spazi aperti che si formeranno dopo le demolizioni. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, in quanto i lavori sono di importo inferiore a due milioni di euro e l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.Le imprese che intendono partecipare avranno tempo fino al 4 aprile per presentare la propria offerta. Potranno partecipare le imprese appartenenti alla categoria OS 23 specializzate nella demolizione degli edifici.La vela "A", anche detta "Vela Verde", è la prima delle Vele che si procede ad abbattere ed è la struttura con estensione in pianta più piccola delle quattro presenti nel lotto. È localizzata sul fronte ovest dell’area e si sviluppa in verticale con un impianto a "Torre" su 16 livelli fuori terra, anche se di superficie inferiore man mano che si sale in quota. Presenta in pianta una forma ad “H”, con parte centrale di collegamento tra i quattro blocchi longitudinali disposti su due allineamenti paralleli.Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare la caratterizzazione dell'area, redigere una mappatura e procedere alla bonifica (rimozione) di tali materiali.Nella seconda fase si procederà alla rimozione, dopo la cernita e la separazione, di tutti i rifiuti presenti all’interno degli edifici oggetto di demolizione.Dopo la demolizione meccanica top down dei fabbricati con escavatori HRD allestiti con pinza, l'impresa procederà allo smaltimento di tutti rifiuti prodotti dall’intervento stesso.Le sistemazioni superficiali si attueranno mediante interventi di riqualificazione ambientale.