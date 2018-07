Veleni nel mare campano il 50% dei fiumi inquina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 13 Luglio 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 09:23

Giù dalla montagna, con grazia o con vigore fino alla foce e al mare. Ma prima, sulla terra che attraversa lascia parte di ciò che ha dentro. Che sia un fiume o un torrente, in Campania si tratta di tanta roba sporca. Scarichi di fabbriche, tronchi, e troppi liquami: acque urbane mal depurate o non trattate affatto lungo oltre il trenta per cento del territorio non dotato di rete fognaria. Intere e popolose città dove mancano anche i collettori di collegamento a quei cinquanta depuratori che sugli oltre trecento fuoriuso, funzionano a fasi alterne.Gli esami di laboratorio vanno essenzialmente alla ricerca di batteri di origine fecale; più raramente vengono ricercati quei veleni che come il piombo o il cromo delle fabbriche illegali si depositano sulla sabbia, fra le rocce, nei pesci. Il bilancio arriva d'estate come gli esami, appunto. E ieri, l'allarmante bollettino di Goletta Verde, la nave-laboratorio di Legambiente che esegue gli esami batteriologici delle acque non salate. Messi insieme con quelli dell'Arpac sulla salute dei litorali, la mappa è omogenea; dall'alto Casertano a Sapri, lo scenario è disarmante. Batteri in pieno vigore e pericolosi per la salute pubblica sono un male mai sradicato. Inquinamento mai sconfitto. Trentuno i punti monitorati dai biologi di Goletta Verde: venti subiscono cariche inquinanti pesantemente superiori ai livelli consentiti. Canali, foci di fiumi e torrenti che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. Tra i record, nonostante i controlli delle forze dell'ordine, la foce del fiume Irno a Salerno, quella del Savone a Mondragone, del Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, dei Regi Lagni a Castevolturno, del canale di Licola a Pozzuoli e del torrente Asa a Pontecagnano. Sonora bocciatura anche per la foce dell'Alveo Volla a San Giovanni a Teduccio (Napoli); del canale Olmitello a Barano d'Ischia (località Maronti).