Veleni nella Terra dei Fuochi, ancora due sequestri

Continuano i servizi dei carabinieri della Compagnia di Giugliano rivolti alla prevenzione e al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti e dei roghi tossici. In particolare, i militari della Stazione di Qualiano hanno denunciato 3 persone e sequestrato un’officina meccanica che smaltiva irregolarmente gli scarti delle proprie lavorazioni. L’attività, inoltre, era stata allacciata abusivamente alla rete fognaria comunale e non era autorizzata per le emissioni pericolose in atmosfera. A Varcaturo, invece, una pattuglia della locale Stazione ha intercettato un furgone pieno di rifiuti di ogni genere. Denunciata una coppia di origini romene che, probabilmente avrebbe abbandonato il carico chissà dove. Furgone sequestrato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pozzuoli, arrestato per una birra: l'accusa è tentata... L'OPERAZIONE Abusivismo edilizio, sequestro nel parco dei Monti Lattari IL RACCONTO Incendio sul traghetto Grecia-Italia, l'eroismo dei finanzieri:...