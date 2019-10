Veleno accanto alle ciotole per eliminare i gatti del cimitero: choc nel Napoletano

Lunedì 14 Ottobre 2019, 16:07

TORRE DEL GRECO. Choc al cimitero: veleno accanto alle ciotole per avvelenare i gatti della colonia felina. Le volontarie che si occupano della colonia felina che da mesi occupa il camposanto di Torre del Greco lanciano un allarme per il ritrovamento di poche ore fa. Pasticche di veleno ritrovate accanto alle ciotole in cui mangiano i gattini randagi del cimitero.La volontaria Anna Matrone ha fatto l’inquietante scoperta ed ha allertato i vigili urbani che a breve accorreranno al cimitero insieme ai veterinari dell’Asl per analizzare le pasticche. «Ci prendiamo cura con molti sacrifici - dice la Matrone- di questi animali abbandonati, eppure c’è qualcuno che li vuole eliminare con crudeltà. Qualcuno giorni fa ha minacciato di farlo, ora riferiremo turto alle autorità competenti».