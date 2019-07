Sabato 13 Luglio 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veliero battente bandiera inglese sversa rifiuti in mare, i cittadini se ne accorgono e avvisano le autorità. E' successo questa mattina sulla spiaggia antistante la villa comunale di Castellammare. Alcuni runners stavano passeggiando come tutte le mattine sul lungomare, altri cittadini avevano addirittura deciso di fare un bagno in mare, nonostante il divieto, quando hanno visto un'ondata di rifiuti arrivare a riva. Il bustone - raccontano i presenti - era stata gettato in mare poco prima da un veliero che si trova in rada nel Golfo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Castellammare che hanno allertato gli agenti della Capitaneria di Porto. Una squadra della ditta addetta allo smaltimento dei rifiuti, Am Tecnology ha provveduto a raccogliere l'immondizia presente a riva sistemandola all'interno di un cassone per poi portarla via. Si tratterebbe di rifiuto umido smaltito dall'imbarcazione che si trova anche nelle acque stabiesi.